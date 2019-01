Tři výstavy v knihovnách

Začal nový rok a s ním jsou otevřeny i nové výstavy v knihovnách. První výstava nese název Krása přírody. Díla Daniely Matějkové a Blanky Bodrovové tak zdobí od 7. ledna do 28. února prostory Krajské knihovny ve Dvorech, v A-klubu. Vernisáž se uskuteční 7. ledna od 17 hodin. Druhá výstava obrazů Jaroslav Durdise nese název Emaily. Vy se z ní můžete těšit ve stejném datu jako předchozí výstavy, a to od 7. ledna do 28. února, ale v Krajské knihovně na pobočce Lidická v Drahovicích.

O den později se vám naskytne příležitost navštívit další výstavu děl Jordana Tenčeva pojmenovanou Plastiky, obrazy, grafiky. Začátek akce je spojen i s vernisáží, která je nachystaná na 8. ledna od 17 hodin. I tato díla budou vystavena v Krajské knihovně ve Dvorech, ale v hale. Výstava potrvá o tři dny méně, než ty předchozí, a to do 25. února.

7. ledna – 28. února, Krajská knihovna Karlovy Vary – pobočka ve Dvorech a Lidická v Drahovicích