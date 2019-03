Tři výstavy v knihovnách

Počasí nám přeje a nabíjí nás energií, kterou můžete využít k procházce do knihovny, kde se koná hned několik výstav. První se jmenuje Symbioza. Jejími autory jsou Ján Bocko a Jana Vážná, kteří vás zvou na svou autorskou výstavu klasické a experimentální fotografie. Tuto výstavu můžete navštívit až do 26. dubna v Krajské knihovně ve Dvorech. V téže knihovně se koná výstava PhDr. Daniela Švece na téma Letci Plzeňského a Karlovarského kraje v RAF, a ta trvá do 30. března.

Třetím autorem je Lubomír Štika a výstava nese název Jak vidím přírodu já. Jeho fotografie si můžete prohlédnout až do 29. března v Krajské knihovně na pobočce Lidická v Drahovicích. Vstup je na obou místech zdarma.

Od 4. března, od 9 hodin, Krajská knihovna Dvory a Lidická