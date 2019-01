Události roku 1968 v K. Varech

19. 9., od 17 hodin, Muzeum Karlovy Vary, Nová louka

Karlovy Vary – Výstava se věnuje období konce šedesátých let, osudné invazi a normalizaci počátku let sedmdesátých minulého století. Provede návštěvníky dobou nadějí a uvolněných poměrů přes násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům počátku sedmdesátých let. Návštěvníci mohou vidět kavárnu ve stylu druhé poloviny šedesátých let, počátek sedmdesátých let bude ilustrovat symbol Karlových Varů – hotel Thermal a jeho originální interiérová výbava.