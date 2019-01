Umělci tvoří na hradě Hauenštejně

Horní Hrad – Umělci tvořící v rozličných oborech, ať už jsou to řezbáři, šperkaři či keramici, si dali tradiční letní dostaveníčko při 17. ročníku všeobecného uměleckého sympozia na hradě Hauenštejně nedaleko Ostrova na Karlovarsku. Nahlédnout tady můžete až do neděle pod ruce umělců ve chvíli, kdy je políbila múza. Přitom si můžete prohlédnout areál hradu, který povstal z trosek. V jeho interiérech jsou vystavena díla z předchozích uměleckých setkání. Výlet na Hauenštejn, ukrytý v krásné přírodě, stojí opravdu za to.