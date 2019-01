Umělci z kraje vystavují své práce

Karlovy Vary – Městská galerie Karlovy Vary vás zve na výstavu Krajské umělecké asociace a hostů, která je k vidění od pondělí 16. července v Zámecké věži. Můžete si tady prohlédnout tvorbu Václava Balšána, Varvary Divišové, Jiřího Kubelky, Miroslava Pošvice, Lenky Sárové Malíské, Jana Samce, Jana Samce jr., Jana Tichého a Anny Vančátové. Expozice je přístupná až do 30. listopadu. A to v průběhu července a srpna od úterý do neděle od 12 do 18 hodin a od září do konce listopadu také od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.