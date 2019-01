V Kadani je krásně

Světová premiéra mladého autora v podání starého souboru, to je minikomedie mladého karlovarsko-ostrovsko-ústecko-loketského autora, jehož jméno řve, řičí a řádí – co taky čekat od Teodora Kravála? V režii Petry Richter Kohutové účinkují Petr Johanovský, Teodor Kravál, Marek Himl, Vladimír Kalný a Bára Šmudlová. Na jejich zábavné představení přijďte již dnes, 25. ledna, v 19:30 do divadla Husovka. Zábavou vás budou provázet až do 20:30. Vstupné je 120 korun.

