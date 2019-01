Vánoční čokoládový festival

Přijďte na největší sladkou událost a ochutnejte fantastickou čokoládu s vánoční atmosférou! Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou. Těšit se tedy můžete nejen na vaření a degustace, ale i na poutavá vystoupení. Festival můžete navštívit již v pátek 7. prosince od 14 do 18 hodin. V sobotu je otevřeno od 10 do 18 hodin a v neděli též od 10, ale do 17 hodin. Vstup pro dospělé je 60 korun, pro studenty a důchodce 40 korun. Děti do 6 let a ZTP mají vstup zdarma.

7. – 9. prosince, od 14 hodin, hotel Thermal