Co by to bylo v Karlových Varech za Advent, který by proběhl bez tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů. Písničky nejen vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru vám zahraje legenda českých folkových pódií.

Country folková akce se uskuteční dnes, 19. prosince, v divadle Husovka od 19:30 až do 22 hodin. Vstupné je 100 korun.

19. prosince, od 19:30, divadlo Husovka