Karlovy Vary – Výstava děl ze soutěže pro seniory Věk pro nás není překážkou. Uvidíte přes 60 výtvarných kousků. Výstava potrvá do 30. dubna a navštívit jí lze ve všední dny v úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary