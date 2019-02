Velikonoční výtvarná soutěž

Jarní kvítí, tak to je téma výtvarné a rukodělné soutěže pro děti ve dvou kategoriích: 5 – 8 let a 9 – 12 let. Tvořit můžete libovolnou technikou, protože fantazii se meze nekladou. Soutěžní práce musí být označené jménem, věkem a kontaktem, u kolektivu i počtem dětí. Odevzdávat je můžete do 15. března do MDDM v Ostrově. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v Domě dětí v rámci velikonoční výtvarné dílny 18. dubna, kdy vyhlásím a odměníme tři vítěze z každé kategorie. Výstavu soutěžních prací pak bude možné navštívit od 20. března do 26. dubna v přízemí MDDM.

18. února – 15. března, Městský dům dětí a mládeže Ostrov