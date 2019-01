Víte co je tisk z želé desky?

Karlovy Vary – Pokud nevíte, co je to tisk z takzvané želé desky, a případně si tuto výtvarnou techniku chcete vyzkoušet, máte možnost. Stačí k tomu jen málo. Přijít do Interaktivní galerie Becherova vila na Výtvarnou dílna Pavly Vargové, která je určená dětem a zaměřená právě na techniku tisku z želé desky. Dílna bude inspirovaná motivy z krajin Kamila Lhotáka, jeho světem fantazie a techniky. Dílnu finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary. Předpokládáme, že i dospělí budou na dílně vítáni.