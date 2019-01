V besedě na téma Voda – základ života se vám představí hned několik témat. A to: funkce vody, voda a zdrojové enzymy jsou dobří partneři, co pro nás znamená pití čisté pramenité vody, voda z kohoutku a pitný režim – naučme se správně pít. Ptáte-li se však stále, co můžete udělat pro své zdraví, rozhodně se zúčastněte této přednášky, kde vám na vaše dotazy rády odpoví Radmila Koňariková a Radmila Karafiátová. Společně se vidět a dozvědět se užitečné informace můžete již tento čtvrtek, 17. ledna, v Městské knihovně Karlovy Vary na pobočce I. P. Pavlova. Přednáška v prvním patře potrvá od 17 hodin do 18:30. Vstup je zdarma.

17. ledna, od 17 hodin, Městská knihovna Karlovy Vary