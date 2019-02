Vraťme smrt zpátky do života

Veronika Hurdová, autorka knih Moje milá smrti, Krkavčí matka a mnoha dalších, včetně pohádek vás srdečně zve na svoji besedu. Třeba si říkáte, že smrt se vás netýká, nesetkali jste se s ní nablízko a nepřemýšlíte o ní. Vaše vlastní smrt je, zdá se, v nedohlednu nebo z ní máte strach. Veronika by vás chtěla přesvědčit, že smrt je víc živá a různobarevná, než jste si kdy mysleli. Bude mluvit o posledním rozloučení, truchlení, životě pozůstalých, jak s nimi jednat a pomáhat jim, jak mluvit o smrti s dětmi, co smrt v člověku probouzí, proč má smysl ji obejmout a přijmout, a o čemkoli, co vás bude zajímat. Ale víc než o smrti a věcech s ní souvisejících bude mluvit o lásce, o kráse světa a o naplněném životě, a to 19. února od 17 hodin, v Městské knihovně v Ostrově, kam přiveze i své knihy a ráda vám je podepíše.

