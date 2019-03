Výstava fotografií Tajemství stepi

V Uzbekis- tánu již 15 let působí archeologická expedice pod vedením Ladislava Stanča. Podílela se na ní řada archeologů i studentů archeologie. Najdete zde kopanou lokalitu Burgut Kurgan z rané doby železné a dozvíte se, jak je propojena s náboženstvím. Podíváte se do zdejších vesnic a v neposlední řadě se seznámíte s nově objevenými skalními rytinami. Kromě archeologických témat výstava přiblíží každodenní život v této zemi a umožní náhled do tamních kulturních zvyklostí. Výstavu fotografií, kterou můžete shlédnout ode dneška až do 26. dubna v hale Krajské knihovny ve Dvorech, pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

2. března – 26. dubna, od 9 hodin, hala Krajské knihovny