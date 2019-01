Jak krásné je fotit a ještě krásnější, když se s lidmi můžete podělit o své umění. Pokud máte rádi fotografie, vydejte se na výstavu fotografií Petra Kurimského. Ta je k vidění v krajské knihovně, ve studijním oddělení pobočky Lidická – Drahovice. Výstava začíná 13. listopadu, a můžete ji navštívit až do 4. ledna 2019. Fotografie si můžete prohlédnout od pondělí do čtvrtka mezi 12 až 18 hodinou nebo v pátek od 10 do 15 hodin.