Výstava představuje módu z období první republiky

Nadčasovost a eleganci módy první republiky, která znamenala skutečnou revoluci především v dámském odívání, představuje Muzeum Těšínska ve výstavní síni v Karviné. Výstava nazvaná Repliky oděvů první republiky představuje dámskou módu z let 1918–1938, která dodnes udivuje svou nadčasovostí a půvabem. Tehdejší móda vyšla vstříc emancipovaným ženám – skoncovala s korzety a spodničkami a nastolila éru podprsenek a kombiné. Délka sukní se začala zkracovat až ke kolenům. Výstava zajímavostí sto let staré módy potrvá do 31. ledna 2019.