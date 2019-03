Wannado Festival 2019 - Karlovy Vary

Největší náborový sportovní festival v České republice pro rodiny s dětmi od 3 do 18 let. Nezáleží na tom, jestli už vaše dítě sportuje nebo se na výběr ideální pohybové aktivity teprve chystá. Festival vašim potomkům nabízí možnost vyzkoušet si tradiční sporty, i ty, o kterých se jim ani nesnilo. Vstup na akci je zdarma. Na festivalu se osobně poznáte s trenéry, kterým dítko svěříte, získáte cenné informace o vysněném klubu a o všem, co ke sportování patří. V klidové zóně se vám bude věnovat tým lékařských odborníků, specialistů na poruchy příjmu potravy, obezitu nebo cukrovku. V průběhu celého dne vás čekají různá exhibiční vystoupení, rozhovory s úspěšnými českými sportovci, jejich autogramiády a program s kamarádskými maskoty. Spoustu zábavy zažijete i na unikátní překážkové dráze Wannado Ninja Race, biatlonové střelnici a nově také v zóně odrážedel. A na co se můžete těšit? • Exhibice sportovních oddílů • Možnost vyzkoušet si všechny sporty na vlastní kůži • Konzultace s odborníky, trenéry, sportovními psychology, lékaři a fyzioterapeuty • Autogramiády známých osobností • Program s plyšovými maskoty Wannado • Hudba a zábava • Doprovodný program a soutěže • Sporty pro handicapované • A řada dalších zajímavých aktivit, i pro nesportovce, turisty a předškolní děti Seznam zastávek Wannado Festivalu 2019 • Karlovy Vary 18. 5. 2019 • Zlín 25. 5. 2019 • Habry 8. 6. 2019 • Praha 7. 9. 2019 • Cheb 13. 9. 2019 • Plzeň 14. 9. 2019 • České Budějovice 15. 9. 2019 • Ostrava 21. 9. 2019 • Brno 22. 9. 2019 • Litvínov 28. 9. 2019 https://www.facebook.com/sportacek/