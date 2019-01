Will Johns Trio

Karlovy Vary – Will Johns se narodil v Londýně v roce 1973 britské herečce a modelce Paule Boydové a americkému (losangeleskému) hudebnímu producentovi a zvukaři Andy Johnsovi (produkoval a natáčel alba mimo jiné pro Led Zeppelin a Jethro Tull). Will se sám učil na kytaru od 15 let, povzbuzován svým strýcem Ericem Claptonem (The Cream atd.). Do Johnsovy širší hudební rodiny patří též oba jeho další strýcové Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) a George Harrison (The Beatles). Will je zpěvák, skladatel a kytarista, který hraje blues a rock po celém světě více než 20 let. Jeho písně jsou melodicky nakažlivé a burcující. Nějaký čas žil v Los Angeles, kde založil kapelu Glyda. Kapela vydala debutové album, koncertovala v USA, Irsku, Francii, Německu a Velké Británii. Po návratu do Velké Británie vydal tři sólová alba, pravidelně též hostuje s dalšími hvězdami britské bluesové scény.