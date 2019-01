Will Wilde & Bladderstones

Karlovy Vary – Koncert s hvězdným programem. Will Wilde je vynikající britský bluesrockový zpěvák, skladatel, opravdu excelentní harmonikář a mimořádně dobrý sólový kytarista. V rámci British Blues Award byl 5x nominován v kategorii „best harmonica player“. V roce 2015 vyhrál „Blues Matters Award“ pro nejlepšího harmonikáře. Jeho blues je označováno jako drsné či syrové. A pokud hudbu berete víc srdcem než rozumem, skončíte u blues. A na tom stojí i The Bladderstones - kapela, která vychází z blues, aby se do něj zase vrátila.