Krajská knihovna ve Dvorech si pro vás připravila program Za pohádkou do knihovny. Tentokrát na téma Kráska a zvíře. Jde o to, přiblížit malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení. Tato skvělá akce se uskuteční v sobotu 5. ledna od 10 do 12 hodin v Krajské knihovně.

5. ledna, od 10 hodin, Krajská knihovna K.Vary – Dvory