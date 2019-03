Užijte si zábavný pořad, který volně navazuje na oblíbenou Všechnopartičku. Oba pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Ve volném dialogu s Josefem Aloisem Náhlovským pohovoří například o svých sportovních aktivitách, cestách do zahraničí a dalších tématech opředených veselými historkami. Zavítejte do karlovarského divadla 19. března od 19:30. Vstup je 200 – 390 Kč.

19. března, od 19:30, Karlovarské městské divadlo