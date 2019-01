Neumíte s počítačem a chtěli byste se to naučit? Případně si krátit chvíle nadcházejících chladných dní? Teď máte jedinečnou příležitost zúčastnit se kurzu základní práce s počítačem. Bude vám vysvětleno, jak dodržovat bezpečnost při jeho používání a vyhledávání informací. Naučíte se mnoho užitečných věcí, budete si moc třeba dopisovat s přáteli nebo se časem ponořit i do virtuálních světů. Kurz v Městské knihovně trvá od 15 do 18 hodin.