Závěrečnou výstavu a výstavu absolventů výtvarného oboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary s názvem A je to tady! si můžete prohlédnout ve školní galerii Duhová paleta v Rybářích. Ale pozor, čas vyměřený pro tuto zajímavou a pestrou expozici pomalu končí, stejně jako končí i školní rok. Do galerie můžete přijít ještě do středy 27. června.