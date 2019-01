Zažijte podchod trochu jinak

Karlovy Vary – Galerie SUPERMARKET wc na pátek připravila akci Zažij podchod jinak! Bude probíhat za účelem oživení podchodů u galerie SUPERMARKET wc. Pořadatelé mají připravený program plný zábavy, u níž lidé mohou projevit svou kreativitu a přiučit se něčemu novému. Dopoledne je akce určena školám, které se přihlásily a mají zájem o graffiti workshopy v podchodu. Pro veřejnost je program od 15:00 do 18:00. Od 15:00 bude připravena dílna sítotisku na trička a tašky s grafikem Orim. Trička i tašky je možné za přijatelné peníze koupit v galerii nebo si donést vlastní. Budou zde i trika z druhé ruky připravená na sítotisk. V 16:00 si lidé vyzkouší fotografickou techniku Solar fast na papír, který využijete při tvorbě deníků na léto. Dílna proběhne s lektorkou Katkou z galerie. Dílny stojí 30 Kč na osobu. Od 17:00 bude vznikat Knihobox do podchodu pod vedením truhláře Vojty. „Jednu knihu přinesete a jinou si můžete odnést. Podchod u galerie se připojí k dalším místům v kraji, kde můžete darovat knihu a vybrat si tu, která vás zaujala. Dílna je zdarma a je inspirací pro ty, co mají rádi design a zároveň jsou kutilové,“ uvedla za pořadatele Tereza Vlašimská.