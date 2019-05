Zhlédněte Karneval zvířat v divadle

Vrcholem několikaleté spolupráce ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru je netradičně pojaté představení inspirované dílem Camilla Saint-Saënse Karneval zvířat. Děti budou hrát, zpívat a tančit. Živě je doprovodí orchestr pod taktovkou šéfdirigenta KSO Jana Kučery. Uvidíte a uslyšíte mnoho zvířat, dozvíte se, jak závodí želvy, proč by se měli pianisti zavírat do klece nebo jestli je lev opravdu nejlepším králem, a to dnes, 4. května, od 19 hodin v Karlovarském městském divadle.

