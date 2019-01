Zkuste knihovnickou únikovou hru

Karlovy Vary – Každé úterý a pátek je možné vyzkoušet si jednu ze dvou knihovnických únikových her. Pro zájemce jsou připraveny hry Strážce příběhů a Zabijačka. Obě jsou založené na znalostech z literatury. Nemusíte se však bát, jsou to všechno známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je vše koncipované tak, že se vám děje spojí. Stejně jako u jiných únikových her jsou i ty knihovnické založeny na tom, dostat se z uzavřené místnosti do 60 minut tím, že vyřešíte záhadu skládající se z řady kvízů a šifer.