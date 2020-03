- Číslo na krajskou hygienu:

S platností od 15. 3. 2020 všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji přijímá informační centrum IZS. Stávající telefonní kontakty na hygienickou stanici již nebudou v provozu.

Informační centrum je dostupné nepřetržitě na telefonních číslech:

950 380 180

950 370 180

Zástupci jednotlivých složek IZS naléhavě prosí, aby lidé nevyužívali pro zjišťování informací souvisejících s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu linku 112. Ta slouží k přijímání tísňových hovorů v případě ohrožení života a zdraví osob nebo ohrožení majetku.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE V KRAJI

Kulturní a společenské:

- Městská knihovna Karlovy Vary, zavřené všechny pobočky

- Koncert Michala Hrůzy v KV Areně, náhradní termín bude pravděpodobně na podzim

- Karlovarské městské divadlo, zrušena všechna představení

- Karlovarský symfonický orchestr, koncerty

- Městské divadlo Mariánské Lázně, všechna představení - vstupné bude vráceno v místě nákupu. V případě, že lidé nakoupili přes internet, bude jim vstupné vráceno poštou.

- Západočeské divadlo v Chebu, všechna představení

- Hrad a zámek Bečov

- Hrad Loket

- Vítání občánků

- Vzdělávací cyklus Senior akademie pořádaného městskou policií

- Farmářské trhy v Karlových Varech

- Nedělní burza v Karlových Varech

- Hasičská zábava Sboru dobrovolných hasičů Lázně Kynžvart, místo konání Zámecká restaurace Zámek Kynžvart, akce je přesunuta - termín zatím znám není





Sportovní:

- Pravidelná rehabilitační cvičení seniorů s fyzioterapeutem v KV Areně

- Veřejné bruslení v KV Areně

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Karlovarsko

Magistrát města Karlovy Vary je uzavřen.

Podatelna magistrátu bude až do odvolání otevřena vždy v pondělí a ve středu v časech 8:00 – 10:00 a 15:00 – 16:00 hodin.

Na webu magistrátu města byla vytvořena speciální záložka „Koronavirus info“, kde jsou dostupné aktualizované informace a doporučení související s chodem městských organizací, vydanými opatřeními, rušením akcí apod. Stránka je dostupná zde: https://mmkv.cz/cs/koronavirus.

Městský úřad Ostrov

Zrušeny úřední hodiny. Své žádosti, podněty a připomínky můžete zasílat poštou, e-mailem na adresu podatelna@ostrov.cz, prostřednictvím datové schránky (identifikační číslo datové schránky úřadu je d5zbgz2 ), případně telefonicky (na internetových stránkách je kompletní seznam kontaktů na zaměstnance úřadu https://www.ostrov.cz/kontakty/os-1001/p1=11233.

Mateřské školy v Ostrově jsou uzavřeny.

Školy, které jsou schopny zajišťovat hlídání dětí příslušníků bezpečnostních sborů atd. v souvislosti s krizovým opatřením vlády:

ZŠ a MŠ J. V. Myslbeka v Ostrově, Myslbekova 996, 363 01 Ostrov

Kontakt: 608 033 333

ředitel Mgr. Martin Fous

Aktivace od 17. 3. 2020

1. Mateřská škola Karlovy Vary, pracoviště Krymská 10

Mgr. Zdeňka Tichá - mobil: 776 142 100, reditelka@materinkykv.cz - ředitelka

Ivana Bešťáková - mobil: 602 522 988, edestinove1@materinkykv.cz - zástupkyně ředitelky

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19

Mgr. Karel Fiala – mobil: 607 634 413, fialak@zskvary.cz - reditel

Sokolovsko

Městský úřad Loket

S platností od 16. 3. 2020 do odvolání je Městský úřad Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket, pro veřejnost uzavřen. V odůvodněných případech, které nesnesou odkladu, budou služby Městského úřadu Loket občanům poskytnuty po předchozí telefonické domluvě. Všechny kontakty na pracovníky Městského úřadu Loket naleznete na webových stránkách: http://mu.loket.cz/

Městský úřad Chodov

V souladu s Nařízením starosty města ze dne 14. 3. 2020 je objekt Městského úřadu Chodov až do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Veškerá podání je možné činit prostřednictvím podatelny městského úřadu (tel. 352 352 111) a to ve všedních dnech v době od 8:00 h do 13:00 h, dále prostřednictvím datové schránky Městského úřadu Chodov ID 8rfbnzc, pošty nebo e-mailové zprávy podatelna@mestochodov.cz.

Vzhledem ke zpřísňujícím se podmínkám je od 16. března 2020 z hygienicko-preventivních opatření k zachování akceschopnosti hasičů a strážníků uzavřena celá budova MZS pro veřejnost až do odvolání.

Tímto je uzavřeno i okénko dozorčí služby městské policie pro možnost osobního kontaktu. Strážníci jsou doposud vybaveni jen omezeným počtem dostupných ochranných prostředků a v rámci naprosto nezbytné priority jsou jimi především vybaveny motorizované a pěší hlídky.

Žádáme tedy případné oznamovatele, aby svá oznámení, připomínky a postřehy, pokud je to možné, komunikovali spíše telefonicky na 352 352 166, 606 400 059 nebo emailem 156@mestochodov.cz, v rámci tísně pak na 156.

Telefonní kontakty v Chodově pro naléhavé případy

Patrik Pizinger, starosta - 724 185 359

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta - 727 986 443

Ing. Marcela Kubicová, tajemnice MěÚ, stavební úřad - 607 540 748

Ing. Jiří Kiss, vedoucí odboru městského záchr. Systému - 725 056 503

Michal Malář, vedoucí odboru správy majetku - 725 729 440

Hana Zapfová, vedoucí odboru školství, kultury a vnitř. Věcí - 725 982 454

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí - 702 088 650

Jana Rauová, DiS., péče o rodinu a děti - 702 124 874

Mária Syrvatková, DiS., sociální pracovnice - 702 134 628

Barbora Rabasová, DiS., péče o seniory, veřejný opatrovník - 702 134 493

Michaela Fojtíková, DiS., péče o seniory, veřejný opatrovník - 702 124 878

Mgr. Michaela Klimešová, vedoucí oddělení pečovatelské služby - 774 484 377

Bc. Šárka Drážďanská, pečovatelská služba - 702 239 396

Ing. Vladislava Rejhová, vymáhání pohledávek - 704 127 082

Stálá služba městské policie - 606 400 059

Městský úřad v Sokolově

Úřad musel omezit úřední hodiny pro veřejnost. Lidé si mohou až do odvolání vyřizovat na radnici pouze záležitosti, které nesnesou odkladu. A to výhradně a pouze po předchozím telefonickém nebo elektronickém objednání na příslušném odboru. Pro veřejnost jsou vyhrazeny hodiny v pondělí dopoledne od 9 do 12 hodin a ve středu odpoledne od 14 do 17 hodin. Objednaní občané se budou hlásit u okénka před vestibulem radnice, kde také vyčkají do příchodu úředníka, který s nimi záležitosti poté vyřídí. Samostatně se do prostoru městského úřadu nikdo nedostane. Pokud přijde někdo bez předchozího objednání, bude na zvážení pracovníků radnice, zda bude jeho záležitost vyřízena, či nikoliv.

Městský úřad v Kraslicích

V souladu s usnesením vlády č. 215 ze dne 15.03.2020 omezuje Městský úřad Kraslice úřední hodiny určené pro styk s veřejností v době od 16.03. do 23.03.2020 takto:

Pondělí 8.00 – 11.00 hodin

Středa 14.00 – 17.00 hodin

Pokladna městského úřadu je uzavřena. Platby místních poplatků je možné provést bezhotovostně. Prosíme občany, aby své záležitosti vyřizovali pokud možno telefonicky na tel. 352370411 nebo e-mailem.

Mateřské školy v Sokolově zatím zůstávají v provozu.

Školy, které jsou schopny zajišťovat hlídání dětí příslušníků bezpečnostních sborů atd. v souvislosti s krizovým opatřením vlády:

MŠ v Barvířské ul. 1771, Kraslice

ředitelka p. Malečková, tel. 352696839, email: mslipova.kraslice@volny.cz

Děti z mateřských škol, Mateřská škola, Alšova ul. 1746, SOKOLOV

Otevírací doba: 6:00 do 19:00 hod (v případě zájmu je možno zajistit i noční provoz)

Strava: pro děti bude zajištěn oběd + 2 svačiny (dopolední a odpolední) + pitný režim

OBJEDNÁVÁNÍ DĚTÍ: na tel. č. 722 076 758

Děti ze základních škol – ve věku od 6 do 10 let: Dům dětí a mládeže, Spartakiádní 1937, SOKOLOV

Otevírací doba: 6:30 do 16:00 hod (v případě zájmu je možno zajistit i provoz v jiných hodinách – dle domluvy)

Strava: pro děti bude zajištěn oběd a pitný režim

Do ujasnění dalších informací, dávejte prosím dětem sebou svačiny (dopolední příp. odpolední), tak jako když navštěvují ZŠ v běžném režimu

OBJEDNÁVÁNÍ DĚTÍ: na tel. č. 722 076 758

Chebsko

Všechny domy dětí a mládeže na Chebsku jsou uzavřeny (Sova Cheb, Městský dům dětí a mládeže Dráček Mariánské Lázně)

Na základě rozhodnutí zřizovatele ze dne 16. 3. 2020 bude v souvislosti s Vládou České republiky vyhlášenou karanténou od 17. 3. 2020 až do odvolání uzavřena Mateřská škola Loket. O znovuotevření MŠ Loket budou rodiče v dostatečném předstihu informování.

Školy, které jsou schopny zajišťovat hlídání dětí příslušníků bezpečnostních sborů atd. v souvislosti s krizovým opatřením vlády:

MŠ VORA Mariánské Lázně

Za Tratí 687

353 01 Mariánské Lázně

Telefon: +420 354 622 741 606 945 83

5. Základní škola Cheb

Matěje Kopeckého 1, Cheb

350 02 Cheb

tel.: 354 43 06 43

AMBULANCE, LÉKÁRNY

Sokolovsko

Pro nedostatek ochranných prostředků - respirátory a roušky, bude na doporučení lékařské komory Ordinace praktického lékaře - MUDr. Frolová v Lokti fungovat pouze v nouzovém režimu. Konzultace, eRecepty, neschopenky. Tel. 352 682 942

DOVOZ JÍDLA, NÁKUPY, SLUŽBY LIDEM

Hejtman Petr Kubis k realizaci hlídání dětí: Karlovarský kraj na základě krizového opatření vlády k zajištění hlídání dětí zdravotníků, příslušníků vybraných bezpečnostních sborů, obecních policií, hygieniků a armády oslovil všechny obce s rozšířenou působností, aby na základě svých krizových plánů vytipovaly dvě školská zařízení, kde by se hlídání mohlo zajistit. Podmínkou přitom je, že ve školském zařízení mohou být skupiny v maximálním počtu 15 dětí od 3 do 10 let. Počítáme předběžně s provozem od 6 do 18 hodin. Dále jsme rozeslali poptávku na jednotlivé složky, zdravotnická zařízení a podobně, abychom získali informaci o tom, o jaký počet dětí půjde. V souvislosti s tím je třeba také zajistit stravování. Bližší informace budeme mít ještě dnes, nebo během zítřka, kdy bychom už chtěli hlídání zprovoznit. Chtěl bych moc poděkovat vedení obcí za součinnost a vstřícnost při řešení tohoto úkolu.

Do pomoci rodinám zdravotníků s hlídáním dětí se zapojili studenti krajských středních škol. „Velmi nás potěšilo také to, že se studentky Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy v Chebu zapojily ve spolupráci s chebskou nemocnicí do hlídání dětí zdravotníků, podobnou nabídku máme i od karlovarské „zdrávky“,“ dodal Jan Bureš, krajský radní pro oblast zdravotnictví.

Karlovarsko

Nákupy pro seniory v Ostrově

Vzhledem k aktuální situaci od pondělí 16. března 2020 město Ostrov mimořádně zavádí novou službu, která bude spočívat v tom, že pracovníci Senior Expresu obstarají seniorům nákup potravin, drogerie a léků. Služba bude pro držitele průkazek, ale i ostatní seniory. Senior expres lze objednat na telefonním čísle 725 050 375. Služba je zdarma, klient uhradí pouze nákup.

Sokolovsko

Bezplatná dovozová služba "MÁMA"



Jde o bezplatnou službu, která má pomoci v těchto nelehkých chvílích svobodným matkám – samoživitelkám, ale i otcům, kteří mají ve své péči děti nebo onkologicky či jinak nemocnym lidem. MÁMA DOVOZ se zaměří na dovoz základních druhů potravin, drogerie a léků. MÁMA DOVOZ bude zatím pro: Sokolov, Lomnice, Dolní Rychnov, Těšovice, Svatava, Březová u Sokolova. Služba je zdarma, platí se pouze zakoupené zboží. Kontakt: 608 987 321.

Město Mariánské Lázně od úterý 17. března zavádí mimořádnou dovážkovou službu pro své občany. Město se bude takto starat o seniory starší šedesáti let, osoby se sníženou imunitou, matky samoživitelky a osoby v karanténě. "Zajistíme nákup základních potravin a drogerie a donášku léků," uvedl starosta Martin Kalina.

Lidé se mohou v případě zájmu domluvit na této službě na telefonním čísle 724 755 932.

Pomoc pro seniory nad 75 let



Město Loket připravuje v souvislosti s vyhlášenou karanténou službu pro osamělé seniory nad 75 let, která jim zajistí nákup základních potravin, léků a drogistického zboží. Během zítřka bude distribuována informace o této službě, a to jak v elektronické formě na webu města a facebooku města, tak v papírové formě do dopisních schránek obyvatel Lokte, kteří dosáhli věku 75 let. Služba bude poskytována zdarma. Prosíme, aby ji využívali opravdu jen ti, kteří nejsou schopni nákup zajistit pomocí příbuzných a přátel, případně pomocí pečovatelské služby. Bližší informace budou zveřejněny zítra.

Jídlo pro seniory v Sokolově

Senioři ve věku 70 plus si mohou objednat od města na stejném telefonním čísle 354 228 102 dovoz obědů. Služba je k dispozici od pondělka 16. března a jídlo vaří restaurace městského domu kultury. Bezplatný rozvoz obědů zajistí v případě zájmu město. Cena oběda je 100 korun. Tato služba bude poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům.

Nákupy seniorům v Sokolově

Počínaje pondělím 16. března bude pro seniory ve věku 70 let plus zajištěn odborem sociálních věcí běžný nákup základních potravin. Tato služba bude poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům. Její princip je jednoduchý. Pokud budou mít senioři o nákup zájem, mohou zavolat na telefonní číslo 354 228 102, a to od pondělí do čtvrtka v době mezi 8 až 14 hodinou a v pátek od 8 do 12 hodin. Nákup se objednává na následující den s tím, že senior nahlásí svou adresu a pověřený pracovník se pak u něj zastaví pro lístek s nákupem a hotové peníze (nikoliv platební kartu). Nakoupené potraviny, základní hygienické potřeby a léky vydávané bez receptu bude poté přivezeny zpět. Tašky nejsou zapotřebí, město pro tyto účely pořídí jednorázové papírové tašky. Tato služba je bezplatná a netýká se lidí v karanténě.

Krizová linka v Kraslicích

Město Kraslice zřídilo krizovou linku pro seniory a občany se zdravotním postižením, kteří se v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebo nařízených mimořádných opatření, event. karantény dostali do vážné situace při zajišťování jejich běžných potřeb (např. nákupy apod.). V případě potřeby mohou kontaktovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví v pracovní době městského úřadu na tel. čísle 724 377 585

Rozvoz Dáme jídlo zůstává, v souladu s nejnovějším usnesením Vlády České republiky, nepřerušen.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Regulační opatření v dopravě v Karlovarském kraji, které je platné od 17. 3. do 24. 3.:

Veřejná linková doprava:

1) Zakazuje se nástup předními dveřmi.

2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.

3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady nebudou cestující ve vozidle označovat.

4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Veřejná drážní osobní doprava

1) Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.

2) Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Karlovarsko

MHD v Karlových Varech jezdí bez omezení. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. zatím v souvislosti s koronavirem neomezil žádné linky. Podle informací ze společnosti jezdí všechny podle platného jízdního řádu.

OSTATNÍ

Karlovarsko

Správa přírodních lázeňských zdrojů a kolonád Karlovy Vary v souvislosti s mimořádnými opatřeními osadila na přístupné kolonády v lázeňské části města piktogramy, upozorňující návštěvníky na dodržování vhodného odstupu.

Hřbitov v Ostrově je uzavřen.

Provoz útulku Bety v Ostrově bude omezen na výdej psů a příjem kadaverů po předchozí telefonické domluvě.

Uzavřen je sběrný dvůr v Ostrově.

Sokolovsko

Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace informují občany, že v době od 16.03 do 23.03. 2020 (včetně) bude uzavřen sběrný dvůr, veřejné toalety a hlavní budova TSMK v ulici Havlíčkova pro veřejnost.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU