"Nálezy pocházejí z jeskyně Picareiro ve středním Portugalsku a korespondují s podobnými nálezy z různých lokalit Eurasie. Zahrnují kamenné nástroje a tisíce zvířecích kostí, které dokládají lov a zpracování zvěře, a dokazují přítomnost moderních lidí v nejzápadnější Evropě v době, kdy jediným přežívajícím druhem v tomto regionu měli být neandrtálci," uvedla mluvčí plzeňské univerzity Šárka Stará. Podle ní tam archeologové objevili i pravděpodobně nejstarší lidský exkrement starý 50 000 let.

Zvířecí kosti z Picareira podle odborníků představují jeden z největších souborů paleolitické fauny v Portugalsku, navíc se zachovaly ve vynikajícím stavu. Nálezy jsou důležité z hlediska pochopení možných vztahů mezi neandrtálci a moderními lidmi a pro zodpovězení otázky vymizení neandrtálců v Evropě.

"O tom, zda byli poslední neandrtálci v Evropě nahrazeni moderními lidmi, nebo zda určitou dobu žily oba druhy společně, se diskutuje dlouho a zatím jde o nevyřešené téma paleoantropologie," řekl Friedl. Rané datování nástrojů z Picareira podle něj velmi pravděpodobně znamená, že moderní lidé nepřišli do regionu, který by byl dlouho bez neandrtálců.

Jeskyně je důležitým zdrojem informací

Jeskyně Lapa do Picareiro je už 25 let pro vědce důležitým zdrojem cenných informací. Mezinárodní vědecký tým z místní Univerzity v Algarve teď zkoumá příchod moderních lidí a vyhynutí neandrtálců v regionu. Projekt vedou vědci z univerzit v Louisville a Wilmingtonu spolu s Friedlem, který se výzkumu v lokalitě věnuje už od roku 2012. Do jeskyně vozí každý rok čtyři studenty z Plzně.

Nejstarší doklady o přítomnosti moderních lidí v jižní polovině Pyrenejského poloostrova donedávna pocházely z jihošpanělské lokality Bajondillo. Kamenné nástroje tzv. aurignacké kultury z Picareira ale podle Friedla poskytly definitivní doklady o časném příchodu moderních lidí do Ibérie a potvrdily zjištění z jeskyně Bajondillo. Stále však podle vědců není jasné, jak se tam moderní lidé dostali.

Vědkyně Sahra Talamová stanovila dobu osídlení jeskyně neandrtálci a moderními lidmi. Využila radioaktivního uhlíku a určila stáří kostí, z nichž se lidé snažili získat nutričně bohatou kostní dřeň. Její výsledky ukazují, že moderní lidé přišli do středního Portugalska před 41.000 až 38.000 lety. Poslední neandrtálci se přitom podle datace vrstev v jeskyni vyskytovali před 45 000 až 42 000 lety.

Zatímco datování nahrává myšlence, že moderní lidé přišli do regionu až poté, co zmizeli neandrtálci, blízká jeskyně Oliveira dokladuje přežívání neandrtálců až do období před 37 000 lety. "Pokud se populace neandrtálců a moderních lidí překrývaly po nějaký čas na vrchovinách atlantického Portugalska, mohly udržovat vazby nejen na úrovni technologické, ale také reprodukční. To by mohlo vysvětlit, proč nese řada Evropanů neandrtálské geny," řekl Nuno Bicho z Univerzity v Algarve.