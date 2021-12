Řada problémů však zpozdila start o dvacet let a současně vedla ke ztrojnásobení původního rozpočtu vyčleněného pro tento projekt. Konečná cena se tak vyšplhala na téměř 10 miliard dolarů (přes 223 miliard korun).

Dalekohled byl postaven ve Spojených státech a letos jej NASA nechala na místo startu do jihoamerického města Kourou ve Francouzské Guyaně, kde se nachází jediný francouzský kosmodrom – Guyanské kosmické centrum. Informuje o tom agentura AFP.

Plánovaným datem odletu se stal 18. prosinec letošního roku, ale ani tento termín se nakonec nepodařilo dodržet. Příčinou tohoto zpoždění se stalo ještě několik problémů, jež bylo třeba vyřešit.

"Jako konečný termín startu vesmírného dalekohledu Jamese Webba je potvrzeno datum 24. prosince," uvedla na Twitteru společnost Arianespace s tím, že raketa s dalekohledem by měla odstartovat ve 12:20 greenwichského času (tedy ve 13:20 středoevropského času).

NASA tyto informace na svém oficálním Twitteru potvrdila a uvedla, že vesmírný dalekohled dopraví do vesmíru v pouzdře svého pláště raketa @Ariane5.

