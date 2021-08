"Podmínky jsou letos ideální, na obloze bude Měsíc ve fázi úzkého srpku, který v noci maxima zapadá ještě zvečera a nebude rušit svým svitem. Bude tedy možné spatřit i nejslabší meteory. Na jejich pozorování je ale třeba být desítky až stovky kilometrů daleko od velkých měst," upozornil astronom.

Právě v druhé polovině noci souhvězdí Perseus, odkud meteory zdánlivě vylétají, vystoupá takřka k nadhlavníku. Většina meteorů tudíž zazáří nad obzorem. Perseidy jsou sice aktivní až do 24. srpna, Horálek však upozornil, že po noci maxima jejich frekvence výrazně klesá. Nejlepší je tedy udělat si čas právě ze čtvrtka na pátek (12. a 13. srpna).

Meteorický roj na pozadí sopky Black Crater v USA:

STARRY SKY: A timelapse taken from Oregon's Black Crater volcano captured the mesmerizing Perseids meteor shower across a backdrop of the Milky Way. https://t.co/1fYo358yjW pic.twitter.com/79P6t2opLU