Karlovy Vary — Povolební rozhovor se současným hejtmanem Josefem Pavlem.

Kdo s Pavlem? Ještě dva další vyjednavači půjdou s Josefem Pavlem na čtvrteční jednání s ČSSD. Mají být napříč regionem. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

První, s čím se mi stále ještě hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel včera pochlubil, byly jeho modřiny, které si způsobil pátečním pádem z koně.

Mimochodem, kde jste se nechal ošetřit?

Na ambulanci v karlovarské nemocnici. Proběhlo to vše v pořádku, udělali mi rentgen i sono.

Už vás, jako ODS, oslovila po volbách ČSSD k jednání o případné koalici?

V pondělí jsme dostali pozvání na jednání do Sokolova. Sejít se máme ve čtvrtek v poledne.

Mluvíte v množném čísle, kdo půjde za ODS vyjednávat s vámi?

To nechci předjímat, protože vyjednavači budou potvrzeni až ve středu na jednání regionální rady ODS v Chebu. Vyjednavači by ale měli být napříč regionem.

Co chcete ČSSD nabídnout?

Máme za sebou společných osm let a jednoznačné výsledky v regionu. Já se za ta léta nestydím. Naše nabídka spočívá v lidech, které navrhneme do rady a do zastupitelských klubů.

A co požadavky ČSSD, na kterých trvá? Jde o transformaci nemocnic na neziskové organizace, dále o to, že se nebudou privatizovat žádná sociální zařízení v kraji a poplatky v krajských zdravotnických zařízeních (a lékárnách) budou sanovány z rozpočtu kraje?

S transformací na neziskovky nemáme problém. Nejde o statut, ale o hospodaření. O privatizaci sociálních zařízení jsme nikdy neuvažovali a sanace poplatků je k diskuzi.

Co říkáte na názor vyslovený senátorem Horníkem, že se pokusíte vyhandlovat koalici na kraji výměnou za přepuštění primátorského křesla v Karlových Varech?

O tom vůbec nebyla řeč… Senátor Horník fabuluje, já o ničem takovém nevím.

S kým byste do koalice určitě nešel?

S KSČM, a také si nedovedu představit spolupráci s Alternativou pro kraj, konkrétně právě s Janem Horníkem, který dodnes věrohodně nevysvětlil korupční skandál dvouapůlmilionové půjčky na Božím Daru. Jestli to jeho voličům nevadí, tak mně to vadí.

Kde si myslíte, že udělala ODS největší chybu, že tak ve volbách propadla?

Nedokázali jsme lidem vysvětlit reformy ve zdravotnictví na celostátní úrovni. Kdybych to bagatelizoval, porazila nás třicetikoruna za návštěvu u lékaře. Zároveň přiznávám, že jsem měl z krizové situace v krajském zdravotnictví vyvodit jiný závěr. Přístup radního Mutinského je pro mne zklamáním.

A když skončíte v opozici?

Budu se zájmem sledovat, jak si s problémem zdravotnictví v kraji poradí hejtman ze Sokolova. Já, jako Karlovarák, jsem čelil neustálým tlakům o rozložení péče celokrajsky, tedy i na Sokolov a Cheb. Budu zvědav, jak si s tím chtějí poradit.