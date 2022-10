"Jsme předběžně dohodnuti. Příští týden by to mělo být definitivní. Zatím nebudeme prozrazovat konkrétní více," uvedl Pastor, který kvůli starostování odejde z funkce úředníka ostrovské radnice. I když Novoroláci.cz získali v patnáctičlenném zastupitelstvu právě potřebných osm mandátů, aby mohli vládnout sami, jednobarevnou vládu na novorolské radnici vítěz voleb nechce. "Rýsují se dva, ale i možná tři subjekty, s nimiž bychom mohli spolupracovat. Ti, co skončili druzí v pořadí, s námi odmítli komunikovat," upřesnil Pastor s tím, že ustavující zastupitelstvo by se mohlo konat už 19. října.