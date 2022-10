Už deváté volební období ve funkci starosty Božího Daru začíná po letošních skončených komunálních volbách Jan Horník. Toto horské městečko tak vede už 32 let. Místostarostou byl zvolen Jaroslav Formáček.

„Nebylo to jednoduché, naše hnutí Náš domov – Boží Dar získalo v sedmičlenném zastupitelstvu těsnou většinu jednoho hlasu, bylo to tedy čtyři proti třem. Snad se nám podaří naše oponenty a kritiky vtáhnout do správy města a vášně se zklidní. Nechci válku, ale stojím o pozitivní spolupráci. Práce je před námi dost,“ uvedl Jan Horník.

Že na Božím Daru „začnou makat“, jak s úsměvem konstatoval Horník, to dokázalo už pondělní ustavující zastupitelstvo. Po složení slibu zastupitelů, zvolení vedení města a jmenování členů komisí se zastupitelé věnovali dalšímu jednání. Na programu měli čtrnáct bodů, například řešení zimní údržby, parkování či schválení smlouvy o poskytnutí krajské dotace na strojovou techniku k údržbě lyžařských tras. Dalších 38 bodů čekalo v bodu Různé. „Byl to trochu masakr, ale zvládli jsme to,“ dodal starosta Horník.

Valeč a toužim starosty nemění

Starostkou Valče byla opět zvolena Michaela Holubcová, místostarostou Matěj Dudek, oba jsou z kandidátky Valečsko. Toto vítězné uskupení získalo v devítičlenném zastupitelstvu většinu pěti mandátů, a i když vedení obce nejprve zvažovalo, že do koalice pozve ještě jednoho partnera, nestalo se tak. „Pravidla máme jasná, pracovat pro lidi, aby byli spokojeni. Našimi prioritami jsou bydlení, pracujeme na projektové dokumentaci na výstavby rodinných domů, a budeme se snažit, aby zdejší měli kde pracovat,“ uvedla starostka Holubcová. Zároveň poděkovala odstupujícímu místostarostovi Tomáši Petrovi, který je nyní řadovým zastupitelem.

Karlovarští zastupitelé zvolili nové vedení města

V Toužimi byl starostou opět zvolen Alexandr Žák z hnutí Pro město Toužim. Místostarostkou je Renata Pániková z hnutí Toužim, místo pro život. Toužimská koalice má v 15členném zastupitelstvu devítičlennou převahu, v opozici skončilo hnutí Srdcem pro Toužim a ANO.

Ve Žluticích vyčkávají

Žlutice zatím nové vedení nemají, protože soud rozhoduje o stížnosti, která mu byla na tamní volby doručena. „Volby napadl jeden z kandidátů, to kvůli fyzické osobě. Tento kandidát podle stížnosti ve Žluticích fyzicky nebydlí. Je z Manětína. Soudní jednání je nařízeno na středu, tedy na dnešek,“ vysvětlil problémy ve Žluticích dosluhující starosta Václav Slavík.