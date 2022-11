Primátorkou byla na ustavujícím zastupitelstvu opět zvolena Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která tak v této funkci začíná své druhé volební období. Jejími náměstky budou Tomáš Trtek a Martin Dušek (oba za ANO). V devítičlenné radě za ANO usednou Lubomír Kovář, Radka Murasová a Jiří Penc.

Za hnutí Karlovaráci byl náměstkem zvolen Miroslav Vaněk a radním Václav Skuhravý. Za koalici SPOLU bude uvolněným radním Petr Bursík (ODS). Pro primátorku Ferklovou hlasovalo 20 zastupitelů z 30 přitomných, pro náměstky 19, osm jich bylo proti a dva se zdrželi. V opozici tak pro příští čtyři roky skončí KOA, Piráti, SPD a STAN.

Primátorce se gesce spravovaných odborů nemění, spadá pod ni odbor finanční, právní, sociálních věcí, vnitřního auditu a kontroly, KSO, Zámecká kolonáda a cestovní ruch a lázeňství. Uvedla, že personální změny ve vedení těchto organizací nechystá. U náměstků došlo ke změně. Místo kultury a školství či teplárny, které bude nově spadat pod náměstka Duška, se správy majetku, Alžbětiných lázní, KV City centra a, Jockey klubu a KV Areny ujmou Karlovaráci. Tyto společnosti bude řídit Miroslav Vaněk. „Žiji v Karlových Varech 50 let a jsem připraven pro město pracovat na sto procent. Odbor majetku má vysoký rozpočet a jeho správa není jednoduchá. Chtěl bych, aby KV Arena byla efektivní a hospodárná a přál bych si, abychom vybudovali alespoň jeden parkovací dům. Mou prioritu je i výstavba bytů,“ uvedl Vaněk. K dotazu Bohdana Vaňka (Piráti), jak si představuje budoucnost Alžbětiných lázní naznačil, že ve hře je jejich privatizace, případně převzetí privátní osobou.

Novinkou je i uvolněný radní. Na tento post byl zvolen Petr Bursík (ODS), který se mimo jiné chce zaměřit na další etapu rekonstrukce Vřídelní kolonády, parkování či obnovu parků a zeleně. Pod Bursíka spadá i Kancelář architektury města, o níž prohlásil, že by si přál, aby tato organizace šla dál reálnou cestou. ODS, konkrétně zastupitel Jiří Vaněček, byl zastupitelkou Michaelou Tůmovou (KOA) také vyzván, aby zveřejnil svůj postoj na trestně stíhanou osobu, která se dostala do exekutivy. Jméno Petra Bursíka, který je obviněn, ovšem nezmínila. „Záleží případ od případu. Ctíme presumpci neviny a lze to vyhodnotit až po ukončení vyšetřování,“ uvedl Jiří Vaněček.

Jindřich Čermák (Piráti) zase upozornil Karlovaráky, že v roce 2014 zveřejnili prohlášení, v němž kritizují přihrávání zakázek kamarádům a uvolňování poslaneckých míst, aby se k moci dostali ti praví. Narážel tak na Miroslava Vaňka, který se do zastupitelstva dostal až po odstoupení Jakuba. Novotného, který se postu zastupitele vzdal. „Prohlášení z roku 2014 platí, ale protože Jakub .Novotný odstoupil z osobních důvodů, jako první náhradník jsem post zastupitele přijal,“ uvedl za Karlovaráky Vaněk.

Zastupitelé se poté věnovali obsazení výborů a komisí. I v tomto případě čelila koalice opoziční kritice, protože například podle Michaely Tůmové (KOA) nebude v nich opozice téměř zastoupena. Stejné výhrady měl Adam Klsák (KOA) i Jindřich Čermák. Primátorka Ferklová ale tyto výhrady důrazně odmítla.

Kompetence a oblasti působnosti jednotlivých členů vedení města

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) - městská policie, odbor financí a ekonomiky, odbor právní, odbor kancelář primátora, odbor vnitřního auditu a kontroly, odbor sociálních věcí, Infocentrum města, o.p.s., Karlovarský symfonický orchestr, Zámecká kolonáda s.r.o., Lázně Kyselka, o.p.s., Nadace Film-Festival Karlovy Vary, cestovní ruch a lázeňství

První náměstek primátorky Mgr. Tomáš Trtek (ANO) - odbor rozvoje a investic, odbor technický, odbor informačních technologií, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Cheb s.r.o.

Náměstek primátorky Martin Dušek (ANO) - odbor kultury, školství a tělovýchovy, Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o., Karlovarské městské divadlo, o.p.s., Karlovarská teplárenská, a.s., Nadace města Karlovy Vary, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

Náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) - odbor majetku města, Alžbětiny Lázně, a.s., KV City Centrum, s.r.o., Jockey park Karlovy Vary, a.s., Karlovarská městská, a.s., KV Arena, s.r.o.

Uvolněný člen rady města Petr Bursík (ODS) - odbor strategií a dotací, odbor životního prostředí, odbor dopravy, územní plán, Komunální odpadová společnost, a.s., Lázeňské lesy Karlovy Vary, Správa lázeňských parků, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Kancelář architektury města Karlovy Vary, energetika a obnovitelné zdroje