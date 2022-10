"Už se dokonce připravuje koaliční smlouva, dohody trvají," potvrdil Hanakovič, který se má stát novým ostrovským starostou. Vedle ANO usednou v nové radě města zástupci Místní hnutí za harmonický rozvoj (MHHR), Ostrov, můj domov (OMD) a také z Unie sportu (US). Nová rada bude mít sedm členů. Vítězné ANO má získat tři mandáty včetně postu starosty, MHHR dva, po jednom křesle pak budou zastoupeni OMD a US.

"Koaliční smlouva se připravuje bez ODS, skutečně s jejími zástupci na pozici radních nepočítáme. Stojím si za svým týmem a bereme v potaz i naše voliče, kteří nám dali ve volbách svůj hlas. Koaliční smlouvu bychom proto rádi podepsali ještě tento týden," pokračoval Hanakovič.

Jak dodal, je zastáncem místní ostrovské politiky. "Se všemi kroky, které podnikáme, ale zároveň seznamuji krajské vedení ANO," uzavřel.

Zatímco Hanakovič se má stát starostou, prvním místostarostou má být Pavel Čekan z MHHR, druhým místostarostou pak Kateřina Domalípová z ANO. Čekan by byl zatím zřejmě neuvolněný, protože je totiž zároveň uvolněným členem krajské rady. Dalším radním z ANO by se měl stát Lumír Pála. Radním z US, která v jednadvacetičlenném ostrovském zastupitelstvu získala jeden hlas, by měl být Libor Bílek. V OMD, který má tři zastupitele, se volí mezi Jiřím Netrhem a Danielem Vyhlídkou.

Odcházející vládnoucí ODS v čele s Janem Burešem, který je poslancem Parlamentu a asistenta mu určitou dobu dělal manžel poslankyně a exhejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové z ANO Jan Mraček z ODS, nabízela ostrovskému vítězi spolupráci s požadavkem postu jednoho místostarosty. To ostrovské ANO odmítlo.