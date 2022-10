Po Karlových Varech přichází další město v okrese, kde bylo podepsáno memorandum o politické spolupráci. Také v Ostrově, kde vyhrálo hnutí ANO 2011, už je totiž jasné, kdo povede město po letošních volbách. Vedle ANO usednou v radě zástupci Místní hnutí za harmonický rozvoj (MHHR), Ostrov, můj domov (OMD) a také z Unie sportu (US). Nová rada ostrova bude mít sedm členů. Vítězné ANO má získat tři mandáty včetně postu starosty, MHHR dva, po jednom křesle pak budou zastoupeni OMD a US. Dosavadní vládnoucí ODS v čele s dosluhujícím starostou Janem Burešem, který je zároveň poslancem a krajským radním, zůstává mimo hru.

"Na středečním jednání ANO jsme se dohodli, že já budu starostou, prvním místostarostou se stane Pavel Čekan z MHHR, druhým místostarostou pak Kateřina Domalípová z ANO. Zatím nejsme přesně dohodnuti, jakou oblast budou mít tito místostarostové v gesci. Pan Čekan by byl zatím zřejmě neuvolněný, protože je totiž zároveň uvolněným členem krajské rady," uvedl předpokládaný nový ostrovský starosta David Hanakovič (ANO), který stále zůstává ve své původní profesi učitele. Jak dodal, dalším radním z ANO by se měl stát Lumír Pála. Radním z US, která v jednadvacetičlenném ostrovském zastupitelstvu získala jeden hlas, by měl být Libor Bílek. V OMD, který má tři zastupitele, zatím není o kandidátovi rozhodnuto. Bude se volit mezi Jiřím Netrhem a Danielem Vyhlídkou.

Na Karlovarsku je druhé kolo senátních voleb duelem dvou žen

"Jednomyslně jsme se na jednání v našem hnutí dohodli, že s ODS do koalice nepůjdeme. Dosavadní starosta nebyl starostou na plný úvazek, protože zastává post poslance a je i krajským radním. To já chci být starostou na sto procent," doplnil Hanakovič s tím, že ANO už má za sebou i schůzku s ostrovskou ODS, která nabídla vítěznému ANO koalici, a to s požadavkem jednoho místostarosty pro ODS.

"Nevím nic oficiálního o tom, že by už koalice v Ostrově byla domluvená. My jsme s ANO jednali v úterý s požadavkem, že chceme jednoho místostarostu. Post starosty jsme nechtěli s ohledem na výsledky voleb. Jestli se už ANO domluvilo s někým jiným, nevím, chci to slyšet od nich a do té doby to nebudu komentovat," reagoval na koaliční vyjednávání v Ostrově Bureš.

Podle Hanakoviče by se ustavující nové zastupitelstvo mělo konat kolem 15. října.