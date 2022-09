Někde jde naopak o poměrně velký obvod, jako je třeba ten první na ostrovské radnici, kde mají hlášeno dokonce 1856 občanů. Velmi početný okrsek je i ve městě Bochov, kde na téměř dvoutisícové město spadá jen jedna volební místnost. "My jsme docela velký okrsek, máme téměř 1600 voličů. V komisi nás sedí osm," uvedl předseda bochovské komise Robert Vodička.

Zatímco Karlovy Vary v den voleb žádaly veřejnost o účast v komisích, protože se na poslední chvíli omluvila řada komisařů a město tak muselo sáhnout do řad náhradníků, Bochov naštěstí podobnou situaci řešit nemusel. "Nikdo se nám neohlásil. U nás ani nebývá problém s obsazením komise, většinou to dělají úředníci radnice," poznamenal předseda Vodička.

Účast zde přibližně hodinu do uzavření volebních místností byla poměrně slušná. Předseda komise ji odhadoval mezi 40 až 50 procenty. "Lidé mají zájem jak o volby do Senátu, tak i ty komunální. Není ani výjimkou, že voliči hází své lístky jen do Senátu," dodal.

Na Ašsku volí zatím lidé více než na Karlovarsku