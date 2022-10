Už tři dny po skončených komunálních volbách se vítězné strany a hnutí v Karlových Varech dokázaly dohodnout na koalici. Memorandum o spolupráci podepsalo vítězné hnutí ANO se 14 mandáty s uskupením Karlovaráci s pěti mandáty a koalicí SPOLU se čtyřmi posty. Tato koalice by měla mít v pětatřicetičlenném karlovarském zastupitelstvu pohodlnou většinu 23 mandátů.

Otevřeně o svých kandidátech na politické posty promluvilo hnutí ANO. To bude mít v devítičlenné radě šest zástupců a podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové, kterou ANO na tento post znovu nominovalo, i dva náměstky, Tomáše Trtka a Miroslava Duška. SPOLU bude mít jednoho radního, přičemž půjde o uvolněného zastupitele.

Karlovaráci získali v novém zastupitelstvu zmíněných pět křesel, z toho v radě města post náměstka a jednoho radního. Do zastupitelstva se nedostal předseda hnutí Miroslav Vaněk, dosavadní manažer představenstva HC Energie a zároveň šéf Hockey Clubu. Sice kandidoval na čtvrté pozici, voliči ale dali přednost Štěpánce Steinové, která se do zastupitelstva dostala ze šesté příčky. Po Karlových Varech se začaly šířit informace, že kvůli tomu dojde na kandidátce Karlovaráků ke změnám. Deníku to řekl Petr Ajšman (Srdcem pro Vary).

Václav Skuhravý, lídr Karlovaráků do voleb, na písemný dotaz, zda z kandidátky odejde či o chystaných změnách něco ví odepsal: "Nevím, kde jste to vzala. O tom já nic nevím, asi víte víc než já."

Druhý na kandidátce, lékař Pavel Bouška, i třetí lékař Jiří Brdlík shodně sdělili, že v jejich případě se nic nemění. Dalším dotazům ke změnám se ale vyhnuli.

Jakub Novotný, pátý na kandidátce Karlovaráků, na dotaz Deníku, zda neuvolní své místo někomu jinému, odpověděl: "Já nic nevím. To se budete muset zeptat pánů Hybnera nebo Vaňka, tedy opravuji se - pánů Vaňka nebo Kopfsteina, kteří jsou ve vedení." Na znovu položený dotaz, zda byl vyzván nebo o tom sám uvažuje, že se zastupitelem nestane, reagoval: "Znovu říkám, že nevím, tato jednání jdou mimo mě."

Z Vaňkovy odpovědi Deníku, která přišla hned po odpovědi Novotného, ale vyplývá, že odstoupil. "Na základě vámi zaslaného dotazu sděluji, že odstoupení Jakuba Novotného z osobních důvodů je i pro nás nová situace, s kterou jsme dopředu nepočítali. Jako předseda hnutí Karlovaráci neprodleně svolám jednání zvolených zastupitelů a předsednictva hnutí. Pravdou je, že jsme v rámci povolebního vyjednávání obdrželi nabídku obsadit místo náměstka primátora, kdo bude za naše hnutí do této funkce navržen, bude obsahem společné diskuse klubu a předsednictva hnutí," napsal Vaněk.

Ani primátorka Pfeffer Ferklová nechtěla říci o nominaci za Karlovaráky nic bližšího. "Jednání ke koaliční smlouvě a programovému prohlášení budou pokračovat zítra. Personální otázky si koaliční partneři řeší sami. Za hnutí ANO budeme navrhovat na post primátorky mou osobu, na post prvního náměstka pana Trtka a na post náměstka pana Duška. Tento návrh prošel i souhlasem Místní organizace Hnutí ANO. Jaké budou návrhy za ostatní koaliční partnery zatím oficiálně nevíme," poznamenala primátorka.

Piráti, kteří budou v opozici, situaci kritizují. "Spekulace o zapojení Miroslava Vaňka do vedení města dokazuje, že hnutí Karlovaráci funguje jako fíkový list vybrané skupiny podnikatelů a lobbistů k prosazování svých zájmů na úkor občanů našeho města. Pokud nikdo z pěti zvolených zastupitelů nemá odvahu a chuť převzít politickou odpovědnost a chce, musí, přepustit svou pozici, tak je důležité položit si otázku, proč vůbec kandidují. V případě, že slouží jen jako lákadlo na voliče, aby osoby v pozadí mohly dál tahat za nitky, tak fungují jen "užiteční idioti". Nicméně mě tato možnost vůbec nepřekvapuje. Karlovaráci nejsou standardní politické hnutí, ale pouze vlivová skupina s přesně daným zadáním pro své chlebodárce. Musí prosadit správné prodeje, pronájmy a výměny pozemků. O rozvoj města a posun dopředu jim vlastně vůbec nejde," prohlásil Jindřich Čermák z Pirátů.