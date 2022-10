David Hanakovič, který zapřel svou trestní minulost, je starostou Ostrova

Záležitost se týká zvolení nového vedení ostrovské radnice, které bylo jmenováno v pondělí odpoledne. Ostrovské ANO se totiž neřídilo rozhodnutím krajského vedení v kauze kolem zvoleného starosty Davida Hanakoviče. Ten byl před lety pravomocně odsouzen za braní úplatků, Deníku to popřel a tuto informaci zapřel i hnutí ANO. Proto krajské předsednictvo vyzvalo během uplynulého víkendu zastupitele za hnutí ANO v Ostrově k jinému personálnímu obsazení pozice starosty zastupitelem za hnutí ANO s tím, že nadále podporuje vyjednaný koaliční půdorys za účasti hnutí ANO, Místního hnutí za harmonický rozvoj, Ostrova, mého domova a Unie sportu a zdraví.

Článek Deníku, který Lumír Pála olajkoval na facebooku.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Místo toho, aby tito zastupitelé ale někoho jiného navrhli, rozhodli se Hanakoviče, který mezitím oznámil svůj odchod z řad ANO, na postu starosty podpořit jako nezávislého kandidáta. Navíc toto rozhodnutí ostrovský předseda ANO Lumír Pála lajkuje na sociálních sítích. Pála ustavujícímu ostrovskému zastupitelstvu jako jeho nejstarší člen předsedal. Zvládnout jednací řád byl pro něho mnohdy ale problém, v jednu chvíli i hrozilo, že jednání bude uznáno jako zmatečné.

Koaliční partneři dál podporují Hanakoviče na starostu. Ten vystoupí z ANO

"Záležitost v Ostrově nebudeme řešit jen na krajské úrovni, ale i té republikové. Víc bych to nyní nechtěl komentovat. Během několika dnů bychom se k tomu měli vyjádřit," poznamenal Hurajčík.

Spekulovalo se, že Hanakovič opustil ANO, aby hnutí svou kauzou už nadále nepoškozoval. "My jsme mu žádné doporučení a návod nedávali. Ani bychom to neudělali," prohlásil krajský místopředseda.

Pála trvá na tom, že ANO svého kandidáta na zastupitelstvu představilo. "Byla jste tam, slyšela jste to, viděla jste to. A tak víte, jak to bylo a že jsme podpořili pana Hanakoviče. Nikoho jiného z ANO jsme nevymysleli. A co se týče jeho odchodu z ANO, proč by mi to mělo vadit?" reagoval ostrovský předseda ANO, který byl ale následně překvapen, že se ostrovskou situací bude zabývat ANO na republikové úrovni. "A to máte od koho tyto informace? Od pana Hurajčíka? On mě o tom zatím neinformoval. Přeji vám hodně čtivých článků," dodal Pála.