"Protože soud rozhodl, je možné svolat zastupitelstvo. Termín byl stanoven na čtvrtek 10. listopadu. Na něm už žlutičtí zastupitelé mohou zvolit starostu a další funkcionáře do vedení města," uvedl Václav Slavík, dosluhující starosta. On sám kandidoval a také zvolen byl, ovšem předpokládá, že koalice se ve Žluticích změní.

V devítičlenném zastupitelstvu obdrželo tři mandáty Sdružení nezávislých kandidátů Žlutice pro život, dva mandáty získalo Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a Měst (HNHRM) a stejný počet mandátů od voličů obdrželo SPD. Jednoho zástupce ve žlutickém zastupitelstvu bude mít KDU-ČSL, tedy strana, za níž kandidoval starosta Slavík a jednoho zastupitele si připisuje sdružení Žlutické maminky. Pětičlennou koalici by tak podle Slavíka mohlo ve Žluticích utvořit uskupení Žlutice pro život, které si s největším počtem zastupitelů může nárokovat post starosty. Lídrem tohoto uskupení je Helena Plitzová, manažerka vzdělávání. Pohodlnou koaliční většinu by Žlutice pro život mohly utvořit se sdružením Místní HNHRM a podle dobře informovaného zdroje to tato koalice v plánu má. "Zároveň by obsadila dva posty místostarostů a v opozici by zůstaly KDU-ČSL, SPD a Žlutické maminky," uvedl zdroj obeznámený s koaličním vyjednáváním.

Kdo ale bude do vedení Žlutic volen a kdo se stane starostou, o tom rozhodnou zastupitelé právě 10. listopadu.