Ona o sobě pro Deník sama uvedla, že spoustu lidí ser.., připustila, že ne vždy mluví pravdu, ve svém autě vozí za sklem kartu ZTP, která není její. O Rusku prohlásila, že nikdy nevyhlásilo žádnou válku a že o roce 1968 se by se dalo polemizovat.

Domalípová v textové zprávě zaslané v den vydání článku napsala, že až na pár vět byl podle ní OK a dokonce za něj poděkovala. Takto ale reagovala během víkendu na svém facebookovém profilu.

Budoucí místostarostka Ostrova: Rusko válku nevyhlásilo, o 1968 se dá diskutovat

Zde je zkopírovaná verze, do níž redakce nezasahovala:

ZDE MÁ REAKCE NA TY ZOUFALÉ ŘÁDKY V KV DENÍKU A ZDE TY ZARUČENÉ INFO O MĚ VYTAŽENÉ Z KONTEXTU????????

Lide vás bud' inspiruji nebo vysávají.Vsichni kolem sebe máme toxicke lidi, kteri nám znepříjemňují ¿život.

V den kdy je odstranime se staneme lepšími lidmi včetně nich. Tito lidé řeší Život váš, aby nemuseli resit Život svůj?

Nevěnujte pozornost toxickym slovům, protože to co o vás říkají je často odrazem jich samotnych, nikoli vas!!!!???

Negativní lidé potřebují drama jako kyslik- šmejdí čmuchaj drbou závidí!!!

Zůstaňte pozitivní a vyrazite jim dech.

Lidé,kteří se vás snaží srazit na kolena, nejsou ve vašem životě přece duleziti tak se k jejich názorum take tak chovejte!!!!

Vyhýbejte se zlým a toxickým lidem, protože ti jsou nejvetsim ničitelem sebevědomí a sebeúcty. Obklopujte se a naslouchejte lidem, kteří ve vás probouzi to nejlepší?

Nedovolte toxickym lidem, aby si pronajmali místo ve vaši hlavě???

Zvyšte jím nájem a vykopněte je???

Pamatujte ,ten kdo se vás snaží srazit dolu, ten už je dávno dávno pod vámi!

Nedovolte toxickym lidem, aby kvůli LŽÍM a závisti sabotovali váš život, kontaminovali vaši mysl a ničili vasi důvěru

Místo toho se obklopujte

velkorysými pozitivnimi lidmi, kteří neco v životě dokázali!!!!- nejsou přisáti víte kde???a ti vás mohou pozvednout.

Jsou to ti, kteří znaji váš život a ví jací opravdu jste.

A tím ostatním se nesnažte cokoliv vysvětlovat, protoze tu spoustu energie k tomu vynaloženou můžete věnovat sami sobě nebo lidem, kteří si to zaslouží.

Vy vite i oni kde je pravda a na ničem jiném nezáleží.

Nedovolte někomu aby chodil ve vaši hlave špinavýma nohama. Každý at si zamete před svým vlastnim prahem !!!!a pak ať soudí jiné za něco o čem on sam neví nic.

Predstavte si to ticho ,kdyby lidé říkali jenom to co dopravdy vědí.

Negativni,toxický lidé nikdy nehledaji pravdu, ale senzace!!!!-čtou tyhle řádky a nikoho jejich názor nezajímá??a stejně to dělají zoufalci

Tak kupředu novým zítřkům bez těchto lidí a naopak s lidmi, které máme rádi a oni vás spolu s úsměvem, vnitřním klidem a radostí, protože jsme tady jenom na návštěvě a nikdy nevime jak dlouho?????