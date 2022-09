Velké změny nastanou po letošních komunálních volbách v Jáchymově. Dosavadní starosta Bronislav Grulich za VpJ s podporou hnutí Vpk se totiž nedostal ani do zastupitelstva a volby v Jáchymově vyhrála dosavadní opozice. Ta má pochopitelně velký důvod k radosti. Koalice je tak v sobotu večer už domluvená. V patnáctičlenném zastupitelstvu získalo nejvíce mandátů Jáchymov v obrazech s lídrem Michalem Balážem, který dostal od voličů vůbec nejvíce hlasů. Jáchymov v obrazech získává v zastupitelstvu pět postů. Koalici utvoří s uskupením Náš Jáchymov, kde lídrem byla Lada Baranek. "Máme ohromnou radost, ani se to nedá popsat. Půjdeme do koalice s vítězi, což nám stačí na získání nadpoloviční většiny, protože budeme mít osm hlasů," radovala se staronová zastupitelka Baranek. Baláž ani Grulich nebral redakci telefon. Grulich se omluvil v SMS, že nemůže právě hovořit.