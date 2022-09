Přesně 34,44 procenta hlasů. To je výsledek letošních komunálních voleb v Karlových Varech ve prospěch ANO 2011. Na druhém místě skončili Karlovaráci s 11,64 procenta, na třetím pak SPD s 10,81 procenta. Toto uskupení bude v karlovarském zastupitelstvu zcela poprvé. Za nimi se umístila koalice SPOLU a také KOA. Do zastupitelstva se ale dostali Piráti i STAN.

V zastupitelstvu Karlových Varů, které má 35 křesel, usedne hned 14 zástupců z řad ANO, 5 z Karlovaráků, 4 z SPD, 4 ze SPOLU, 4 z KOA, po dvou postech získávají Piráti a STAN. Do zastupitelstva se například vůbec nedostala jednička Pirátů Barbora Hradečná.

Lídr karlovarské ANO, úřadující primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, je z výsledků nadšená, naopak Hradečná neskrývala zklamání. Na dotaz na sestavení možné koalice, pro Deník první žena lázeňského města odpověděla: "My budeme teprve vyjednávat a uvidíme, jaká budou skutečná čísla, necháme se překvapit. Věřím, že najdeme někde shodu a že nenastane ta situace, která byla při volbách do Parlamentu, a i když jsme volby vyhráli, zůstali bychom nakonec mimo hru."

Karlovarská primátorka zároveň byla velmi spokojená i z toho, že do druhého kola senátních voleb se dostala kandidátka za ANO Věra Procházková.

Podle Hradečné se nechali lidé zlákat populismem, který na občany v těžkých dobách zapůsobil. "Byli jsme optimističtí, než nám ukazuje výsledek. Pro nás to znamená další tvrdou práci. Není asi žádná alternativa, v rámci níž bychom byli schopni poskládat nadpoloviční většinu a jsme tedy smířeni s tím, že budeme směřovat do opozice. Naše kampaň byla výrazná, ale ten výsledek po celé republice ovlivnila energetická krize i finanční situace ve společnosti, a to samozřejmě nahrává populistickým řešením," reagovala na výsledky voleb jednička Pirátů.