Teplička a Andělská Hora jsou zřejmě jediné dvě obce na území karlovarského okresu, kde do letošních komunálních voleb jde jen jedna kandidátka. O postu budoucího starosty by tak vlastně mohlo být rozhodnuto. Realita je ale poněkud jiná. V Tepličce se sice do pětičlenného zastupitelstva hlásí šest kandidátů, pět plus jeden náhradník, jenomže postu starosty se zatím nechce nikdo ujmout. Na Andělské Hoře pak znovu svou listinu podalo sdružení Společně pro Andělku, které zastupuje jako jednička dlouholetá starostka Miroslava Křimská. Ta ale přiznává, že může dostat nakonec méně hlasů než některý z dalších kandidátů, jež jsou v pořadí za ní. Pokud by ale vyhrála, bude to už její páté volební období ve funkci starostky Andělské Hory.

"Post starostky zastávám už 15 let, jedno období ale nebylo celé. Jsou doby, kdy to člověk ani dělat nechce a chce s tím zkrátka praštit. Tentokrát bylo rozhodování, zda znovu kandidovat, tak padesát na padesát. Ale máme tady partu dobrých lidí, díky nimž je dobré tuto funkci dělat. Ve volbách se může stát cokoliv a tedy i to, že nedostanu nejvíce hlasů. Svět se kvůli tomu rozhodně nezboří," uvedla starostka Andělské Hory, která před 15 lety působila jako osoba samostatně výdělečná činná.

Jak dodala, zastupitelstvo bude mít zřejmě nového člena. Na osmičlenné kandidátce s jedním náhradníkem se objevila totiž nová tvář, a to Matěj Slába. "Získat nové kandidáty je u nás opravdu velký problém, nikdo to nechce dělat. Žije u nás dost podnikatelů, kteří mají své starosti. Být zastupitelem a spravovat obecní majetek je velká zodpovědnost," poznamenala Křimská.

To v Tepličce, kde kandiduje jediné sdružení Teplička 2022, vědí o nechuti působit ve vedení obce také své. Současné vedení, kde Hana Bartošová zastávala funkci starostky a Tomáš Jelínek post místostarosty, se totiž rozhodlo znovu nekandidovat. Společně působili tři volební období. Ze současných zastupitelů složených ze dvou uskupení kandiduje pouze jediný občan, a to Radek Josefik, který byl v tom dosavadním zastupitelstvu opozicí. "Kandiduji znovu za naše sdružení. Jedničkou na kandidátce je sice Tomáš Lidický, ale neznamená to, že jsme ho vybrali jako adepta na starostu. Ani vlastně nevíme, kdo u nás starostu dělat bude, nikdo z nás to dělat nechce. Jsme ovšem dopředu dohodnutí, že se na tom po volbách dohodneme," dodal Josefik s tím, že zájem stát se zastupitelem v Tepličce byl opravdu minimální. Sdružení Teplička 2022 si ale uvědomovalo, že kdyby nikdo nekandidoval, ochromilo by to na dlouho chod obecního úřadu.

