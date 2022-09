Parkovacích míst je ve Varech málo. Aktuálně se řeší jen jeden parkovací dům

Karlovarský politolog Dominik Jandl upozorňuje, že dluhy Karlových Varů mohou být pro nadcházející období opravdu velkým problémem, většina kandidátů to ale raději vůbec veřejně nepřipouští. "Je trochu překvapivé, že hlavním tématem není hospodaření města, respektive rozpočtová politika. Byť je město zatím relativně vzdáleno od hranice dluhové brzdy dané zákonem, v nastávajícím volebním období se jí může významně přiblížit. Jednak čerpáním už dohodnutého úvěru na investiční projekty, což je poměrně běžná věc, ale pak také kombinací dvou donedávna nepředpokládaných faktorů: nejistotou ohledně budoucích reálných nákladů na energie a zatížením rozpočtu vstupem do hokejového klubu. Je ale pragmatické na tom kampaň nestavět, protože kdo by v kampani přiznal tento potenciální problém, nemohl by přijít s líbivými sliby," komentuje politolog.

Na karlovarském magistrátu fungovala po celé poslední čtyři volební roky koalice ANO 2011, Karlovaráci a ODS. Stejná uskupení kandidují i v letošních volbách s výjimkou ODS, která je v celostátní koalici SPOLU. Mezi třináctkou jsou ale i regionální nováčci, jako třeba Srdcem pro Vary. Své zastoupení na radnici chtějí ale i ČSSD, SPD, Piráti, KSČM, KOA, Spojené síly (sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů), PŘÍSAHA – občanské hnutí a politické strany Právo Respekt Odbornost a nezávislých kandidátů, STAN, Trikolora.

I Karlovy Vary bývaly při volbách rozděleny kvůli konkrétním záměrům a problémům, například výstavbě multifunkční haly v roce 2010. Letošní volby jsou z takového pohledu třeba důležité v Jáchymově, kde jde o výstavbu Skywalku na vrchu Klínovce, klíčové budou také na Božím Daru, kde se řeší budoucí směr celého krušnohorského regionu. Zásadní budou ale i v Božičanech, Mírové a Jenišově, kde jde o těžbu kaolinu a vůbec další spolupráci samospráv s těžařskou firmou Sedlecký kaolin.

Například v Loučné pod Klínovcem, která se nachází těsně za hranicemi karlovarského okresu, ale také jí se dotýká budoucnost Krušných hor, eviduje před letošními volbami asi pětatřicet přihlášených voličů na obecním úřadě, jež nemají v této malé obci trvalé bydliště. Žije tam jen 120 trvale hlášených lidí, ale řada z přihlášených zde má své nemovitosti. "Přihlásilo se k nám před volbami sice sedm občanů, kteří u nás nežijí, jde ale lidi, jež zde vlastní domy," reagovala Jaroslava Sapoušková, která má na božídarské radnici na starosti evidenci obyvatel. Nové duše nepřibyly například ani v Jenišově, Mírové či Božičanech. "Ve středu se u nás přihlásili dva občané z Chodova a Aše, ale jde o lidi, kteří tu bydlí," vysvětloval starosta Božičan Miloš Kameš.

