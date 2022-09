"S koaličním jednáním už jsme začali. Na dnešek máme naplánováno několik schůzek. Chceme jednat se všemi, kteří se do zastupitelstva dostali," uvedl lídr ostrovského ANO, dosavadní radní David Hanakovič. "Přiznám ale, že nejblíže je nám Místní hnutí za harmonický rozvoj v čele (MHHR) s Pavlem Čekanem a také Unie sportu. Chtěli bychom dát šanci i novému hnutí, které se dostalo do zastupitelstva, a tím je Ostrov, můj domov. Vzhledem k tomu, že ANO vyhrálo volby v Ostrově, mám ambice stát se starostou," pokračoval Hanakovič.

Ostrovské zastupitelstvo má 21 členů. Vládnoucí koalici stačí proto 11 hlasů pro sestavení. ANO získalo pět zastupitelů a potřebuje k tomu už jen dalších šest. MHHR má čtyři mandáty, Unie sportu jeden a Ostrov, můj domov 3. Do zastupitelstva se dále dostala ODS se čtyřmi zástupci, SPD a Ostrováci.cz mají po dvou zastupitelích.

Vítězství Novoroláků v Nové Roli je dostatečné, aby mohli vládnout sami. V patnáctičlenném zastupitelstvu, kde je pro nadpoloviční většinu potřeba osm hlasů, získali právě oněch osm mandátů. Vládnout ale sami nechtějí. "Stačilo by nám to, ale nechceme být jednobarevnou vládou v Nové Roli, vláda jedné strany už tu byla. Navíc bychom byli rádi, kdyby byl uvnitř vedení i jiný názor, a to můžeme díky utvořené koalici. S každým, kdo se dostal do zastupitelstva, chceme alespoň pohovořit," uvedl lídr vítězných Novoroláků Luboš Pastor, který byl čtyři roky řadovým zastupitelem v novorolské opozici. I on má ambice stát se novým starostou. "Vyplývá to i z důvěry, kterou nám občané při volbách dali," dodal zřejmě budoucí starosta, který tak bude muset opustit svůj úřednický post na ostrovské radnici.