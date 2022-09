Výsledky ze sčítání výsledků komunálních voleb na Karlovarsku najdete ZDE>>>

Zatím jen jedna obec na Karlovarsku je sečtena po jedné hodině od uzavření volebních místností. Je to obec Otročín. Kandidátku zde podala pouze jedna strana, a to KDU - ČSL. Nejvíce hlasů získala Marie Šašková, a to 13,09 procent. Ta zastávala doteď post starostky. Celková účast v malé obci, kde žije jen asi pětistovka obyvatel, dosáhla letos 30,69 procent.