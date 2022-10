Vystřídala by dosavadního starostu Václava Slavíka (KDU-ČSL), který letos za SPOLU (ODS, lidovci a TOP 09) kandidoval na post senátora, ovšem neuspěl. Se ziskem 2 482 hlasů skončil z 11 kandidujících na šestém místě. „Už dříve jsem avizoval, že post starosty nadále zastávat nehodlám. My jsme ale u nás vždy ctili výsledek voleb, takže starostkou by měla být Helena Plitzová,“ uvedl Václav Slavík. „Uvidíme, co mi budoucnost přinese,“ doplnil. Ze zastupitelstva ale neodchází. I v těchto komunálních volbách byl jako jediný za lidovce zvolen.

Na druhém místě ve volbách do žlutického zastupitelstva se dvěma mandáty bodovalo uskupení Místní hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, které do voleb vedla lékařka Hana Hnyková, a stejný počet mandátů obdržela i SPD. S touto stranou už bývalá žlutická koalice spolupracovala (členem zastupitelstva byl jeden její člen) a podle Václava Slavíka se za to vůbec nestydí. Se ziskem jednoho mandátu se do žlutického zastupitelstva dostalo i uskupení Žlutické maminky.

Podle starosty Slavíka, který tento post zastává do jmenování nové koalice, se jednání o politickém rozložení sil ve Žluticích teprve rozbíhají. To Bochov je jiná káva a pro místní opozici vlastně hodně silná. Deset mandátů z patnáctičlenného zastupitelstva si připisuje Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, které vedl do voleb současný starosta Miroslav Egert. A ten už se jasně vyjádřil, že jim tento úspěch stačí a nikoho jiného do městské koalice nepřizvou. Miroslav Egert se tak řadí mezi nejúspěšnější starosty na Karlovarsku, začíná své páté volební období. V bochovské opozici tak skončí Sdružení kandidátů pro Bochov a okolí, které získalo čtyři mandáty, a ODS s jedním mandátem. Podle staronového starosty je nyní třeba doopravit budovu radnice, do níž zatéká, a nejdůležitější je podle něho překonat zimu. „Žroutem energie je škola i školka a musíme šetřit. Extravelké plány tak nemáme a mít nemůžeme, ale budeme se snažit šetřit, kde se dá,“ uvedl starosta Egert, který poděkoval lidem za přidělené hlasy.