Věra Procházková se narodila v roce 1954 v Karlových Varech, kde také vystudovala gymnázium. Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni nastoupila do sokolovské nemocnice, kde od svého začátku až do roku 2001 pracovala jako sekundární lékařka na oddělení ARO. Post ředitelky sokolovské nemocnice zastávala v letech 2001 až 2008. V období 2006 až 2008 byla členkou představenstva akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice (KKN), od ledna 2017 zde vykonává předsedkyni dozorčí rady. Velmi krátce byla i předsedkyní představenstva KKN, a to od prosince roku 2007 do ledna 2008. Je vášnivou zahradnicí, právě na zahradu se chtěla soustředit po loňské neúspěšné obhajobě postu poslankyně.

"Jsem ráda, že voliči přišli a že mi dali svůj hlas. Sledovala jsem výsledky a domnívám se, že mému vítězství vděčím především skalním voličům ANO," komentovala vítězství v senátních volbách Procházková. Ta v minulosti šéfovala například i sokolovské nemocnici, nyní je lékařkou Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, kde mimochodem pracuje jako operátorka i Chromcová.

"Vloni jsem svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny bohužel neobhájila. Svůj záměr kandidovat do Senátu a mé vítězství beru jako vyvrcholení své politické kariéry před politickým důchodem," poznamenala novopečená senátorka.

A co má v plánu udělat jako první, až vejde do Senátu? "Zkusím se zkontaktovat s Danielou Kolářovou, s níž jsem spolupracovala už na půdě Sněmovny," prozradila úspěšná kandidátka, která na dotaz, zda zná sídlo Senátu, s úsměvem odpověděla: "Samozřejmě, že ano. Je to ve Valdštejnském paláci."

Na ostrovské radnici usedne ANO. ODS zůstává mimo hru

Procházková se chce v Senátu nejvíce věnovat zdravotnictví a lázeňství, k němuž má blízko nejen ona, ale i celý region, který bude zastupovat. "Chtěla bych působit také v podvýboru pro sport. Chci totiž pomoci s dotacemi malým sportovním klubům. Dnešní ekonomická situace není dobrá, rodiče nebudou mít peníze na kroužky svých dětí a kluby budou platit obrovské peníze kvůli energetické krizi. Chci se aktivně podílet na novele zákona o podpoře sportu, která se má citelně dotknout i Národní sportovní asociace," uvedla Procházková.

Ta odhaduje, že práce senátora nebude tak náročná jako poslance, a tak chce nadále zůstat lékařkou záchranné služby. "V té jsem totiž zůstávala už v době, když jsem byla v Parlamentu. Vždy mi ale vyšli vstříc, když jsem potřebovala vyměnit kvůli práci poslance nějaké služby. Předpokládám, že v Senátu to tak náročné nebude a že dokážu i tentokrát skloubit obě práce dohromady," konstatovala.

Jak dodala, předvolební atmosféra nebyla vůbec dobrá. "Mluvila jsem s lidmi, byla jsem za nimi v terénu. Lidé jsou zmatení, není jim dobře a hodně se bojí," dodala budoucí senátorka, která průběh voleb sledovala v rodinném kruhu ve svém bydlišti. Tím jsou Tašovice v Karlových Varech.