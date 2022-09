Vedle dvou kandidátů za STAN se do Senátu chce dostat dalších devět lidí, někteří jsou už zkušení politici. Jako nezávislý kandidát se o post senátora uchází Pavel Petričko, za SPD je to Eva Chromcová, za Piráty Bohdan Vaněk, za hnutí PES Bedřich Šmudla, za ANO 2011 Věra Procházková, za Demokratickou strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT Jan Havel, Srdcem pro Vary zastupuje Petr Ajšman, Volbu pro kraj Martin Maleček a koalici SPOLU pak Václav Slavík.

Přehled všech kandidátů najdete zde.

Volby do Senátu jsou dvoukolové. Z prvního postupují do dalšího kola dva kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů. První kolo se koná ve stejný termín jako komunální volby, tedy od pátečních 14 do 22 hodin a od sobotní 8. do 14. hodiny. Nejúspěšnější kandidáti se proti sobě utkají znovu příští týden.

Karlovarský volební obvod si v rámci svého malého průzkumu vybral v srpnu Václav Budinský, který je spisovatelem a publicistou, básníkem a filozofem, bavičem a humorologem. Ten například zjistil, že zde do Senátu kandiduje nejvíce lidí z celé republiky. Do svého průzkumu si vybral sto respondentů. Největším jeho překvapením bylo, že ze sta dotázaných pouze sedm vědělo, kdo je v jejich senátním obvodě senátorem. Vzhledem k volebnímu zákonu už není nyní možné citovat výsledky jeho průzkumu.

